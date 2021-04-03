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Устроившему ДТП в Москве видеоблогеру Эдварду Билу запретили доступ в интернет
Устроившему ДТП в Москве видеоблогеру Эдварду Билу установили ряд ограничений. Тверской суд Москвы избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Устроившему ДТП в Москве видеоблогеру Эдварду Билу (настоящее имя — Эдуард Биль) установили ряд ограничений. Тверской суд Москвы избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий, сообщает РИА Новости.

Суд установил Билу до 1 июня покидать жилье с 20:00 до 8:00, общаться без разрешения следователя с участниками судопроизводства, использовать интернет и иные средства связи (за исключением экстренных случаев), участвовать в массовых мероприятиях и управлять автомобилем или иными транспортными средствами.

Напомним, блогер Эдвард Бил устроил в центре Москвы крупное ДТП с участием пяти машин. Авария произошла в четверг, 1 апреля, на Смоленской площади. Момент столкновения попал на видео.