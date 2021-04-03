Умер один из основателей Высшей школы экономики Лев Любимов

Умер один из основателей Высшей школы экономики, уроженец Рязани Лев Любимов. Об этом
Лев Любимов был одним из создателей Вышки, подготовкой профессиональных кадров для преподавания он занимался с первых дней основания университета, с 1995 года являлся первым проректором, с 2006-го — заместителем научного руководителя ГУ-ВШЭ. Ему также принадлежит заслуга создания региональных кампусов ВШЭ в Нижнем Новгороде, Перми, Санкт-Петербурге, а также университетских округов на базе филиалов.
Любимов родился в Рязани в 1936 году. В 1959 окончил Рязанский Государственный педагогический университет. В 1963 поступил в аспирантуру Института мировой экономики и международных отношений АН СССР (ИМЭМО, сектор теории), где в 1967 году защитил кандидатскую диссертацию. В 1980 году Лев Любимов защитил докторскую диссертацию по специальности «Международные экономические отношения», а в 1984 получил ученое звание профессора.
С 1969 года Лев Львович работал в ИМЭМО: был заведующий отделом международных проблем Мирового океана, заведующий отделом США и Канады. Любимов являлся членом специализированных ученых советов ИМЭМО и Института США и Канады РАН, с 1992 по 1996 гг. — членом Совета по гуманитарному образованию при Правительстве Российской Федерации.
О дате и месте прощания с Львом Любимовым сообщат позже.