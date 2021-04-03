Рязанская студентка вышла в финал конкурса «Учитель будущего»

Представительница Рязанской области вышла в финал конкурса «Учитель будущего. Студенты». Екатерина Жирихова — студентка 5 курса Рязанского государственного университета имени С. А. Есенина.

Представительница Рязанской области вышла в финал конкурса «Учитель будущего. Студенты». Об этом сообщили в АНО «Россия — страна возможностей».

В Ярославском государственном педагогическом университете имени К. Д. Ушинского завершился окружной полуфинал профессионального конкурса «Учитель будущего. Студенты», входящего в президентскую платформу «Россия — страна возможностей». Конкурс проходил с 31 марта по 2 апреля.

Путевку в финал от Рязанской области получила Екатерина Жирихова, студентка 5 курса Рязанского государственного университета имени С. А. Есенина.

«Профессия учителя постоянно развивается и модернизируется, — рассказала Екатерина Жирихова. — В любом соревновании главное не победа, а процесс. Участие в конкурсе дает именно „жизненный опыт школьной жизни“, который иногда сложно получить в рамках образовательного процесса в студенческие годы».

В первый день конкурсанты участвовали в открытой образовательной лекции на тему: «Как в команде не потерять свою индивидуальность», которую провел Алексей Блинов — игрок телевизионного клуба знатоков «Что? Где? Когда?». В ходе кейс-турнира первого дня будущие педагоги соревновались в умении находить решения психолого-педагогических, методических и управленческих кейсов.

Во второй день полуфиналисты участвовали в проектном спринте «Школа будущего», где предлагали проектные решения по развитию школ региона. В заключительный день студенты выполняли задания стратегической игры «Педагогический ориентир».

Финалисты получат возможность пройти образовательные стажировки во Всероссийских детских центрах («Артек», «Океан», «Орленок», «Смена»), а также в Образовательном центре «Сириус».