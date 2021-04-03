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Рязанка Мария Политикова прошла в финал шоу «Голос. Дети»
Рязанка Мария Политикова прошла в финал шоу «Голос.Дети». Вместе с ней из команды Басты дальше прошла Кира Гоголадзе.

Рязанка Мария Политикова прошла в финал шоу «Голос. Дети» на Первом канале. Выпуск показали в эфире в пятницу, 2 апреля.

Мария Политикова спела с Полиной Ли и Екатериной Табариной песню Валерии «Метелица». На этапе «Песня на вылет» Политикова исполнила композицию Аллы Пугачевой «Реченька».

«Ребят, я каждому говорил, что этот день достаточно суровый будет, потому что придется с кем-то расстаться, с кем-то попрощаться, — сказал Баста. — Я, к сожалению для себя, должен сделать выбор, кто продолжит со мной путешествие в проекте дальше. Политикова Мария и, без каких-либо сомнений, сто процентов доказав свой большущий профессионализм, Гоголадзе Кира».

Напомним, в феврале школьница из Рязани Мария Политикова прошла слепые прослушивания в шоу «Голос. Дети».