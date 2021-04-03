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Российской экономике предсказали восстановление после коронавирусной рецессии
Российская экономика восстанавливается от коронавирусной рецессии на фоне решения властей не вводить повторный общенациональный карантин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Bloomberg.

Российская экономика восстанавливается от коронавирусной рецессии на фоне решения властей не вводить повторный общенациональный карантин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Bloomberg.

Как отмечает агентство, экономика России пострадала значительно меньше экономик многих других стран из-за куда более мягких ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

При этом возникли проблемы с инфляцией из-за роста мировых цен на продукты и последующего ослабления рубля. Это побудило Банк России впервые с 2018 года повысить ключевую ставку с прицелом на дальнейший рост.

«После удивительно небольшого падения в 2020 году восстановление экономики набирает ход, подпитываемое замедлением пандемии, прогрессом вакцинации и высокими ценами на нефть. При этом вирус остается угрозой. До возвращения к нормальности еще далеко, но ВВП может вернуться к докризисным показателям к четвертому кварталу», — приводит Bloomberg слова эксперта по экономике Скотта Джонсона.

Во Всемирном банке, в свою очередь, считают, что благодаря стартовавшей прививочной кампании экономика России выйдет на устойчивое восстановление: в 2021-м и 2022-м ВВП прибавит 2,6 и 3 процента соответственно, а бедность снизится до докризисного уровня.