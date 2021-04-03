\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 03
Вск, 04
Пнд, 05
ЦБ USD 76.07 0.26 03/04
ЦБ EUR 89.59 0.64 03/04
Нал. USD 75.4 / 77.4 09:35
Нал. EUR 89.20 / 90.40 01:10
Новости
Коронавирус
Публикации
Завлекали флаерами и подарками. В Рязанской области снова появились об...
Рязанские пайщики «Сберегательных финансов» написали за...
Вчера 18:36
2 972
Какое количество баллов за экзаменационные работы ОГЭ и ГВЭ соответств...
В текущем году порядок определения минимального количес...
Вчера 15:58
1 156
Ремонт придется узаконить. При каких условиях перепланировку нужно сог...
После большого ремонта в квартире могут произойти измен...
1 апреля 14:54
2 294
Почти три тысячи рязанских семей выбрали видеонаблюдение от «Ростелеко...
Количество рязанских пользователей услуги «Видеонаблюде...
1 апреля 12:19
1 706
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Пожар с двумя погибшими в Касимовском районе возник из-за непотушенной сигареты
По предварительным данным, пожар с двумя погибшими в Касимовском районе возник из-за непотушенной сигареты. Погибли 58-летняя женщина и ее сын.

Пожар в селе Пустынь Касимовского района, где погибли два человека, по предварительным данным, возник из-за непотушенной сигареты.

По данным СУ СКР по Рязанской области, на пожаре погибли 58-летняя мать и 31-летний сын. Женщина была обнаружена за столом, мужчина — около двери. Незадолго до ЧП оба употребляли спиртное.

Проводится доследственная проверка.

Напомним, о возгорании в одноэтажном деревянном доме стало известно в субботу, 3 апреля, в 11:14.