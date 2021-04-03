Пожар с двумя погибшими в Касимовском районе возник из-за непотушенной сигареты

По предварительным данным, пожар с двумя погибшими в Касимовском районе возник из-за непотушенной сигареты. Погибли 58-летняя женщина и ее сын.

Пожар в селе Пустынь Касимовского района, где погибли два человека, по предварительным данным, возник из-за непотушенной сигареты.

По данным СУ СКР по Рязанской области, на пожаре погибли 58-летняя мать и 31-летний сын. Женщина была обнаружена за столом, мужчина — около двери. Незадолго до ЧП оба употребляли спиртное.

Проводится доследственная проверка.

Напомним, о возгорании в одноэтажном деревянном доме стало известно в субботу, 3 апреля, в 11:14.