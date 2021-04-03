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Под Петербургом ребенок устроил ДТП за рулем рязанской легковушки
Под Петербургом ребенок совершил ДТП за рулем рязанской легковушки. Инцидент произошел в Красном Селе.

Под Петербургом ребенок совершил ДТП за рулем рязанской легковушки. Инцидент произошел в Красном Селе, собщает «Фонтанка.ру».

Видео момента столкновения и фото, сделанные сразу после аварии, опубликованы в группе «Транспортный коллапс. Красное село» в субботу, 3 апреля. Автомобиль Hyundai Solaris у торгового центра «Красносельский» заметил водитель микроавтобуса. Легковушка не вписалась в поворот и задела припаркованный автомобиль. Когда стало ясно, что водитель пытается скрыться, мужчина из микроавтобуса побежал, и его несколько метров прокатили на капоте.

За рулем оказался школьник, в то время как взрослый сидел на пассажирском кресле.

Известно, что машина зарегистрирована в Рязанской области на 34-летнего мужчину.