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МЧС продлило метеопредупреждение о тумане в Рязанской области
МЧС продлило метеопредупреждение о тумане в Рязанской области. В первой половине дня 3 апреля в Рязани и местами на территории области сохранится туман с видимостью 200-500 м.

МЧС продлило метеопредупреждение о тумане в Рязанской области. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В первой половине дня 3 апреля в Рязани и местами на территории области сохранится туман с видимостью 200-500 м.

При тумане возникают такие факторы опасности как снижение видимости, затруднение движения транспорта, увеличение вероятности ДТП. Жителей просят быть внимательными и осторожными.