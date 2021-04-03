МЧС продлило метеопредупреждение о тумане в Рязанской области

МЧС продлило метеопредупреждение о тумане в Рязанской области. В первой половине дня 3 апреля в Рязани и местами на территории области сохранится туман с видимостью 200-500 м.

МЧС продлило метеопредупреждение о тумане в Рязанской области. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В первой половине дня 3 апреля в Рязани и местами на территории области сохранится туман с видимостью 200-500 м.

При тумане возникают такие факторы опасности как снижение видимости, затруднение движения транспорта, увеличение вероятности ДТП. Жителей просят быть внимательными и осторожными.