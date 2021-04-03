Аналитики Сбербанка спрогнозировали третью волну COVID-19 с середины апреля

В России спрогнозировали третью волну коронавируса с середины апреля. Информацию представили эксперты аналитического портала «СберИндекс» на основе математической модели с учетом степени соблюдения людьми санитарных мер.

В России спрогнозировали третью волну коронавируса с середины апреля. Информацию представили эксперты аналитического портала «СберИндекс» на основе математической модели с учетом степени соблюдения людьми санитарных мер, сообщает РИА Новости.

По прогнозу аналитиков, заболеваемость начнет вновь расти уже 4 апреля — число новых случаев увеличится на 198, до 8650. Затем количество инфицируемых будет расти в среднем на 570 человек в день, и к 15 апреля показатель перевалит за отметку в 15 тысяч.

Оценка «СберИндекса» делается на базе эпидемиологического симулятора, использующего математическую модель SEIR. Она помогает описать динамику распространения болезни, а также прогнозирует прирост числа заразившихся в зависимости от соблюдения мер предосторожности жителями.