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В жилинспекции подтвердили угрозу обрушения дома в Горроще
Для признания дома аварийным нужна экспертиза стоимостью 30 тысяч рублей. Чтобы не допустить обрушения, письмо с инициативой провести экспертизу направили в администрацию города.

В жилищной инспекции подтвердили, что в Горроще может обрушиться капитальная стена дома №89 по улице Ленинского Комсомола. Об этом сообщила ГТРК «Ока».

Ремонт дома предписали делать обслуживающей организации, но там считают, что стену можно подлатать.

«На данный момент угрозы обрушения всей стены нет, там начаты работы, согласно проекту, который есть, в течение 2-3 дней мы закроем этот вопрос», — сообщил замдиректора ООО «Городская Роща-1» Александр Новиков.

Для признания дома аварийным нужна экспертиза стоимостью 30 тысяч рублей. Чтобы не допустить обрушения, письмо с инициативой провести экспертизу направили в администрацию города.

На самом доме повесили объявление с рекомендацией уехать к родным. По словам местных жителей, при ремонте фасада кирпичи наложили на цемент, затем поняли, что сделали неправильно и сняли эти кирпичи. Как отметили рязанцы, с тех пор в доме уже месяц «зияет сквозная дыра на улицу».

Сообщение о разрушающемся доме ранее появилось в соцсети. Жильцы опубликовали фото с обрушившимся фасадом здания.