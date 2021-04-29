В жилинспекции подтвердили угрозу обрушения дома в Горроще

Для признания дома аварийным нужна экспертиза стоимостью 30 тысяч рублей. Чтобы не допустить обрушения, письмо с инициативой провести экспертизу направили в администрацию города.

В жилищной инспекции подтвердили, что в Горроще может обрушиться капитальная стена дома №89 по улице Ленинского Комсомола. Об этом сообщила ГТРК « Ока ».

Ремонт дома предписали делать обслуживающей организации, но там считают, что стену можно подлатать.

«На данный момент угрозы обрушения всей стены нет, там начаты работы, согласно проекту, который есть, в течение 2-3 дней мы закроем этот вопрос», — сообщил замдиректора ООО «Городская Роща-1» Александр Новиков.

Для признания дома аварийным нужна экспертиза стоимостью 30 тысяч рублей. Чтобы не допустить обрушения, письмо с инициативой провести экспертизу направили в администрацию города.

На самом доме повесили объявление с рекомендацией уехать к родным. По словам местных жителей, при ремонте фасада кирпичи наложили на цемент, затем поняли, что сделали неправильно и сняли эти кирпичи. Как отметили рязанцы, с тех пор в доме уже месяц «зияет сквозная дыра на улицу».

Сообщение о разрушающемся доме ранее появилось в соцсети. Жильцы опубликовали фото с обрушившимся фасадом здания.