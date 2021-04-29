В пятницу в Рязанской области будет тепло и ветрено

Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

В пятницу, 30 апреля, в Рязанской области будет тепло и ветрено. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

По данным синоптиков, ожидается переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер южный, 5-10 метров в секунду. Днем местами порывы 12-17 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью 0, +5 градусов, днем +13, +18 градусов.