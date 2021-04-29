В полиции сообщили о наказании рязанцев, проехавшихся на самокатах по проезжей части
Ролик с прокатом по проезжей части ранее появился в сети. В полиции проводят проверку.
В пресс-службе регионального управления МВД сообщили, что рязанцам, которые проехались на электросамокатах по центру дороги, грозит административная ответственность.
Ролик с прокатом по проезжей части ранее появился в сети.
«По факту размещенного в социальных сетях видеоролика, на котором несколько человек в нарушение требований ПДД передвигаются по проезжей части на средствах индивидуальной мобильности, Госавтоинспекцией проводится проверка», — отметили в сообщении.