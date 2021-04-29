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В Песочне при столкновении «Рено» и «Шкоды» пострадал пассажир
69-летний рязанец на Renault при повороте налево на регулируемом перекрестке не уступил дорогу автомобилю Skoda Octavia. За рулем последнего был 41-летний рязанец.

В среду, 28 апреля, в Рязани на улице Зубковой столкнулись Renault Sandero и Skoda Octavia. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло в 20:25 у дома №1а по улице Зубковой. 69-летний рязанец на Renault при повороте налево на регулируемом перекрестке не уступил дорогу автомобилю Skoda Octavia. За рулем последнего был 41-летний рязанец.

Пострадал 37-летний пассажир Skoda, ему оказали медпомощь.