В Песочне при столкновении «Рено» и «Шкоды» пострадал пассажир

69-летний рязанец на Renault при повороте налево на регулируемом перекрестке не уступил дорогу автомобилю Skoda Octavia. За рулем последнего был 41-летний рязанец.

В среду, 28 апреля, в Рязани на улице Зубковой столкнулись Renault Sandero и Skoda Octavia. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло в 20:25 у дома №1а по улице Зубковой. 69-летний рязанец на Renault при повороте налево на регулируемом перекрестке не уступил дорогу автомобилю Skoda Octavia. За рулем последнего был 41-летний рязанец.

Пострадал 37-летний пассажир Skoda, ему оказали медпомощь.