В Госдуме назвали возможным объединение Рязани, Тулы и Калуги

Депутат Госдумы от Татарстана Олег Морозов прокомментировал предложение вице-премьера Марата Хуснуллина про объединение регионов.

В Госдуме назвали возможным объединение Рязани, Тулы и Калуги. Об этом пишет РБК.

Депутат Госдумы от Татарстана Олег Морозов прокомментировал предложение вице-премьера Марата Хуснуллина про объединение регионов.

Морозов отметил, что не все субъекты Федерации можно объединять с другими с целью укрупнения регионов, в том числе из-за исторических и политических особенностей. Но некоторые регионы, например Рязань, Тула и Калуга, в результате объединение могут стать «мощным экономическим субъектом».

Сергей Морозов отметил, что такое «разумное укрупнение без глобальной ломки исторических основ каждого субъекта» вполне возможно.

Ранее заявление Марата Хуснуллина о том, что России «не нужно» 85 регионов, прокомментировали в правительстве.