Синоптики допустили, что в мае может выпасть снег

Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра, рассказал, что в 40-45% случаев в мае идет снег.

Синоптики допустили, что в мае может выпасть снег. Об этом пишет ТАСС.

Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра, рассказал, что в 40-45% случаев в мае идет снег. Но установление снежного покрова — событие редкое.

По словам Вильфанда, всего лишь четыре года назад в Москве в первой половине мая устанавливался временный снежный покров.

«Так что, в принципе, снег возможен», — отметил метеоролог.

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