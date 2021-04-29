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В четверг на шести рязанских улицах отключат холодную воду
Причина отключения — аварийно-восстановительные работы на водопроводе.

В четверг, 29 апреля, на шести рязанских улицах отключат холодную воду. Об этом сообщает сайт мэрии.

С 09:00 до 17:00 холодной воды не будет по следующим адресам:

— улица Маяковского, дома №№ 44, 57, 48;

— улица Спартаковская, дома №№ 30 литера А, 30 литера В, 30 литера 3;

— Касимовское шоссе, дом №57.

С 09:40 до 17:00 холодную воду отключат на следующих улицах:

— улица Великанова, дома №№ 14 корпус 1, 15, 16, 16 корпус 1, 16 корпус 2, 16 корпус 3, 17, 18, 19;

— Народный бульвар, дом №4.

С 10:00 до 17:00 холодной воды не будет по следующим адресам:

— улица Ленинского Комсомола, дома №№ 24, 26, 28, 32, 34, 34 корпус 1, 13 (школа №44);

— улица Пушкина, дома №№ 43, 46, 48.

Причина отключения — аварийно-восстановительные работы на водопроводе.