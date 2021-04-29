Священники рассказали, что можно и нельзя освящать на Пасху

В этом году православные отмечают Пасху 2 мая. По словам настоятеля московского храма Покрова Пресвятой Богородицы на Городне, праздничная трапеза нужна для единения людей через «совместное вкушение».

Настоятель московского храма Покрова Пресвятой Богородицы на Городне протоиерей Павел Великанов сообщил, что на Пасху можно освящать любые продукты. Об этом передает РИА Новости .

Он отметил, что праздничная трапеза нужна для единения людей через «совместное вкушение».

«Мы все-таки не просто хотим, чтобы качество нашего пищеварения при освящении продуктов выскочило на космический уровень, а мы хотим, чтобы через совместное вкушение продуктов мы стали ближе, дружнее и любовнее друг к другу», — сказал Великанов.

Он сообщил, что мясо можно освящать во дворе храма, но не в его стенах.

По его словам, это церковная традиция, которая нужна, «чтобы никого не смущать и не расстраивать».

Напомним, в этом году православные отмечают Пасху 2 мая.