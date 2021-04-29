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Специалисты «Рязаньгоргаза» подготовили Вечные огни ко Дню Победы
Рано утром 29 апреля сотрудники «Рязаньгоргаз» провели диагностику газового оборудования Вечного огня на Площади Победы. На время выполнения работ пламя перенесли на специальную горелку. Работники дирекции благоустройства города помогли очистить от мусора чашу огня и привели в порядок прилегающую территорию.

Рязанские газовики накануне дня Победы провели техническое обслуживание газового оборудования мемориалов «Вечный огонь». Работы выполнили в рамках акции «Священный долг. Вечная память», инициированной компанией «Газпром межрегионгаз».

Рано утром 29 апреля сотрудники «Рязаньгоргаз» провели диагностику газового оборудования Вечного огня на Площади Победы. На время выполнения работ пламя перенесли на специальную горелку. Работники дирекции благоустройства города помогли очистить от мусора чашу огня и привели в порядок прилегающую территорию.

Кроме того, газовики проверили работоспособность газоиспользующего оборудования на Скорбященском мемориале и на площади имени Маргелова, где пламя Вечного огня зажгут перед началом торжественных мероприятий.

На всех мемориалах специалисты выполнили опрессовку и продувку газопроводов, проверили все соединения на герметичность, смазали запорные устройства, прочистили горелки и отрегулировали их работу.

«Бесперебойное газоснабжение комплексов Вечного огня в Рязани находится на особом контроле аварийно-диспетчерской службы компании «Рязаньгоргаз», — отметил заместитель генерального директора — главный инженер «Рязаньгоргаз» Сергей Вишняков.