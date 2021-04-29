Сокращая время. Когда поездка из Рязани до Москвы займет полтора часа?

Самые быстрые пригородные электрички идут из Рязани до Москвы за 2 часа 43 минуты, а фирменный двухэтажный состав Москва-Воронеж — 2 часа 16 минут.

Тратить меньше времени на поездки в Москву и обратно — мечта 100 тысяч рязанцев. Столько горожан, по словам запреда регионального правительства Романа Петряева, сказанным во время публичного отчета о работе в 2020 году, временно живет или только работает в столице.

Самые быстрые пригородные электрички идут из Рязани до Москвы за 2 часа 43 минуты, а фирменный двухэтажный состав Москва-Воронеж — 2 часа 16 минут.

Когда станет возможно добраться из Рязани до столицы за полтора часа?

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