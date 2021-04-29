Рязанские десантники написали «Диктант Победы»

«Диктант Победы» является международной акцией и проводится в 80 странах мира с целью привлечь общественность к изучению истории Великой Отечественной войны. 29 апреля 2021 года акция прошла в третий раз.

Рязанские десантники написали «Диктант Победы» на тему событий Великой Отечественной войны. Просветительско-патриотическая акция прошла в четверг, 29 апреля, на трех площадках Рязанского училища ВДВ. В ней приняли участие более 500 человек, это офицеры, курсанты, а также гражданский персонал военного учебного заведения.

Перед тем, как приступить к выполнению основных заданий, для участников «Диктанта Победы» провели устную «разминку». Присутствующим предложили ответить на вопросы, касающиеся истории Рязанского воздушно-десантного училища. Победителям викторины вручили сборники советов полководца Александра Суворова.

Отметим, «Диктант Победы» является международной акцией и проводится в 80 странах мира с целью привлечь общественность к изучению истории Великой Отечественной войны. 29 апреля 2021 года акция прошла в третий раз.