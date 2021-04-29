Рязанец пожаловался на состояние реки Лыбедь

В ролике можно заметить как пенящаяся вода стекает через трубу. Автор ролика раскритиковал состояние реки.

Рязанец пожаловался на состояние реки Лыбедь. Соответствующее видео опубликовано в соцсети.

«Посмотрите, что плывет потом в Оку. Никому нет до этого дела. Реально, пена. Что-то ужасное. Беспредел, по-другому назвать нельзя… Центр города, кремль. Такого никогда здесь не было», — отметил автор ролика.

В ролике можно заметить как пенящаяся вода стекает через трубу.