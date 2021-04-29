Рязанец ответит в суде за лобовое столкновение с полицейской машиной

Авария произошла 5 декабря 2020 года около 23:30 на 195-м километре автодороги Ряжск — Касимов — Нижний Новгород. На мосту через Оку Volkswagen Passat врезался в LADA 217030.

Рязанец ответит в суде за лобовое столкновение с полицейской машиной. Об этом сообщает пресс-служба регионального следкома.

Пьяный ​27-летний житель села Лашма Касимовского района не справился с управлением, вылетел на «встречку» и столкнулся на мосту лоб в лоб с полицейской машиной. В результате ДТП сотрудники полиции, находящиеся при исполнении, получили травмы.

Мужчину обвиняют в нарушении правил дорожного движения, совершенном лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (пункт «а» части 2 статьи 264 УК РФ). Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы в суд.

Напомним, авария произошла 5 декабря 2020 года около 23:30 на 195-м километре автодороги Ряжск — Касимов — Нижний Новгород. На мосту через Оку Volkswagen Passat врезался в LADA 217030.

В сеть выложили видео последствий аварии.