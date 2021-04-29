Рязанец из-за ревности чуть не убил соседа отверткой

Напившись, 35-летний житель Шацка угрожал соседу отверткой. Мужчину задержали.

Рязанец из-за ревности чуть не убил соседа отверткой. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

35-летний житель Шацка подозревал свою жену в измене с их 37-летним соседом. Находясь в состоянии алкогольного опьянения мужчина пытался поговорить с соседом и выяснить отношения. Осознав, что ответы на свои вопросы мужчина не получит, он взял из своего автомобиля отвертку и стал угрожать соседу убийством.

Полицейские задержали мужчину. Против него возбудили уголовное дело по статье 119 УК РФ. Ему грозит до двух лет лишения свободы.