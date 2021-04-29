Рязанцам рассказали о выплате маткапитала и пенсии в майские праздники

В связи с майскими праздниками выплаты из материнского капитала перечислят досрочно — до 30 апреля включительно.

Рязанцам рассказали о выплате маткапитала и пенсии в майские праздники. Об этом сообщает пресс-служба пенсионного фонда России.

В связи с майскими праздниками выплаты из материнского капитала перечислят досрочно — до 30 апреля включительно.

В пенсионном фонде отметили, что досрочно на банковские карты также перечислят и пенсии тем гражданам, которые получают их 11 числа.