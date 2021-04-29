Рязанцам объяснили, как будут работать образовательные учреждения в майские праздники

В детсадах при необходимости организуют работу дежурных групп для детей, чьи родители работают в экстренных службах и организациях, обеспечивающих жизнедеятельность. Если в этот период в школе запланированы проверочные работы, их перенесут на дня после 11 мая и проведут до 21 мая.

В Рязанской области нерабочие дни с 4 по 7 мая объявляются для школ, колледжей и техникумов, учреждений дополнительного образования. Об этом сообщил региональный оперштаб.

В детсадах при необходимости организуют работу дежурных групп для детей, чьи родители работают в экстренных службах и организациях, обеспечивающих жизнедеятельность.

Если в этот период в школе запланированы проверочные работы, их перенесут на дня после 11 мая и проведут до 21 мая. Отмечается, что это касается учеников 4, 5, 6, 7, 8 классов. Написание сочинения перенесли на 12 мая.