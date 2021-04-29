Рязань выделит на благоустройство трех парков 100 миллионов

Депутаты утвердили изменения в бюджет города на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. В этом году благоустроить планируют Верхний городской сад, ЦПКиО и парк Советско-Польского братства по оружию.

На благоустройство трех рязанских парков из городского бюджета выделят 100 млн рублей. Об этом стало известно на заседании гордумы в четверг 29 апреля.

В этом году благоустроить планируют Верхний городской сад, ЦПКиО и парк Советско-Польского братства по оружию.

Напомним, что депутаты утвердили изменения в бюджет города на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.