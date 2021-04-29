Россиянам пообещали «розовый» май

«На всей территории страны температура около и выше нормы. Мы видим этот прогноз в розовом цвете», — сообщил руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Средняя температура в мае составит 14,15 градусов. Температура + 20 ожидается во второй половине мая.