РГАТУ поучаствовал в совещании аграрных вузов России

В среду, 27 апреля, в Кубанском ГАУ под руководством заместителя Министра сельского хозяйства РФ Максима Увайдова прошел семинар-совещание «Учебно-опытные хозяйства аграрных университетов: опыт и перспективы развития». В совещании поучастовал РГАТУ.

В среду, 27 апреля, в Кубанском ГАУ под руководством заместителя Министра сельского хозяйства РФ Максима Увайдова прошел семинар-совещание «Учебно-опытные хозяйства аграрных университетов: опыт и перспективы развития». В совещании поучастовал РГАТУ.

Всего во встрече приняли участия представители более 30 аграрных вузов России.

Приветствуя участников совещания, Максим Увайдов отметил: «Наша задача — организовать работу учебно-опытных хозяйств как научно-образовательных центров, которые будут способствовать инновационному развитию отраслей сельского хозяйства, участвовать в разработке инновационных технологий производства и переработке сельхозпродукции».

По словам заместителя Министра полноценное решение задач, возлагаемых на учхозы, возможно только в случае, если их имущественные комплексы будут находиться в структуре аграрных вузов.

Рязанский агротехнологический университет на совещании представлял Юрий Доронкин, директор учебно-научного инновационного центра «Агротехнопарк», на базе которого ведется практическая подготовка обучающихся и научно-исследовательская работа.

На совещании отметили, что финансирование аграрных вузов увеличивается, это касается как научно-исследовательской деятельности, так и обновления основного фонда и парка техники.

В прошлом году на ресурсное обеспечение было выделили свыше 30 млрд рублей, что почти на 2 млрд больше, чем в 2019 году.