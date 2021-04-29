Ректор Рязанского радиоуниверситета сообщил, кому достанутся бюджетные места в вузе

По сравнению с прошлым годом число бюджетных мест на очных направлениях подготовки — бакалавриат, специалитет — увеличилось на 124 места. Конкурс в вуз изменился. Общий показатель по университету составляет около 1,7 — 1,9, когда на популярные направления число переваливает за 2,5.

Ректор Рязанского государственного радиотехнического университета, почетный работник высшего профессионального образования Михаил Чиркин в интервью телеканалу « Мир24 » рассказал о бюджетных местах в вузах.

По словам Чиркина, по сравнению с прошлым годом число бюджетных мест на очных направлениях подготовки — бакалавриат, специалитет — увеличилось на 124 места.

«Это довольно много — до 880 в этом году. В следующем году контрольные цифры приема предварительно мы получили. Увеличение тоже запланировано, видимо, оно достигнет 900 мест», — отметил ректор РГРТУ.

По его словам, конкурс в вуз изменился. Общий показатель по университету составляет около 1,7 — 1,9, когда на популярные направления число переваливает за 2,5. Тем не менее, ректор призвал внимательнее относиться к цифрам, поскольку один и тот же абитуриент может подать несколько заявлений.

Чиркин рассказал, что обучение в вузе стоит от 125 до 130 тысяч для бакалавриата и специалитета. Он отметил, что существенных изменений в стоимости не предвидится.

Из «платников» большинство учатся на направлениях «Информатика и вычислительная техника», «Информационная безопасность» или «Математическое обеспечение и администрирование информационных систем». По словам собеседника, это связанно с тем, что туда выше конкурс, выше балл по ЕГЭ и труднее поступить.

Чиркин сообщил, что студенты могут перевестись на бюджет, если учатся на платной основе.

«Нужно, чтобы было выполнено несколько условий. Первое — на данном направлении подготовки или на близком к нему появилось свободное место на бюджете. Второе — последние две сессии соискатель должен сдать без троек. Если этих желающих с такими данными набирается больше, чем количество свободных мест, тогда между ними конкурс по результатам сдачи последних двух сессий», — объяснил ректор вуза.

Он также рассказал, как распределяются бюджетные места между вузами.

«У нас наиболее распространенное направление подготовки относится к укрупненной группе специальностей „Электроника. Радиотехника. Связь“. Это примерно половина бюджетного набора в вуз. По этой группе бюджетные места в соответствии с заявками предприятий, организаций распределяются между теми вузами, которые осуществляют подготовку по этой укрупненной группе. Уже внутри нее вуз сам распределяет, по каким направлениям подготовки эти бюджетные места разделить», — сообщил собеседник.

По его словам, конкурс учитывает проходной балл по ЕГЭ в предшествующие годы, наличие научных публикаций и их цитируемость, объем научных разработок.