Работники Рязанского приборного завода стали лауреатами премии имени академика Уткина

Награду присудили за разработку и постановку на производство бортовой радиоэлектронной аппаратуры для вертолетов. Лауреатами премии стали: главный конструктор по направлению Вячеслав Андросов, первый заместитель технического директора — директор научно-технического центра Сергей Шелухин, начальник и заместитель начальника комплексного радиотехнического отдела Николай Шашин и Александр Хохлов.

Авторскому коллективу государственного Рязанского приборного завода (входит в АО «КРЭТ» Госкорпорации «Ростех») присудили премию Рязанской области по науке и технике имени академика В.Ф. Уткина за 2020 год. Распоряжение подписал глава региона Николай Любимов.

Награду присудили за разработку и постановку на производство бортовой радиоэлектронной аппаратуры для вертолетов. Лауреатами премии стали: главный конструктор по направлению Вячеслав Андросов, первый заместитель технического директора — директор научно-технического центра Сергей Шелухин, начальник и заместитель начальника комплексного радиотехнического отдела Николай Шашин и Александр Хохлов.

«Изделие, за которое отмечены наши сотрудники, полностью разработано на государственном Рязанском приборном заводе и в настоящее время выпускается серийно и успешно эксплуатируется. Аналогов у него в России нет. Это говорит о высоких профессиональных компетенциях и наших лауреатов, и всех заводчан, включенных в конструкторский и производственный процесс», — отметил генеральный директор АО «ГРПЗ» Борис Виноградов.

Премию Рязанской области по науке и технике имени академика В.Ф. Уткина учредили в 2002 году в целях стимулирования развития научно-технического потенциала региона в сфере высоких технологий.

Она присуждается за научные исследования и опытно-конструкторские разработки, завершившиеся созданием и применением в производстве принципиально новых технологий, техники, приборов, оборудования, материалов и веществ.

Специалисты АО «ГРПЗ» неоднократно становились лауреатами этой премии.