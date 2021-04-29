Прокуратура потребовала отремонтировать дороги в Рыбном

Проверка показала, что на участках дорог по улицам улицам Культуры, Рабочих, Фрунзе в Рыбном нарушены требования ГОСТа. В районный суд направили иски в отношении администрации.

Прокуратура организовала проверку по обращению о ненадлежащем содержании дорог в Рыбном. Об этом соощила пресс-служба надзорного органа.

Проверка показала, что на участках дорог по улицам улицам Культуры, Рабочих, Фрунзе в Рыбном нарушены требования ГОСТа.

В районный суд направили иски в отношении администрации. У мэрии города устранить нарушения и отремонтировать дороги.

Также нарушения выявили на участках по улицам Молодежной, Некрасова, Полевой, Базарной в Рыбном.

Представление находится на рассмотрении.