Прокуратура потребовала отремонтировать дороги в Рыбном
Проверка показала, что на участках дорог по улицам улицам Культуры, Рабочих, Фрунзе в Рыбном нарушены требования ГОСТа. В районный суд направили иски в отношении администрации.
Прокуратура организовала проверку по обращению о ненадлежащем содержании дорог в Рыбном. Об этом соощила
Проверка показала, что на участках дорог по улицам улицам Культуры, Рабочих, Фрунзе в Рыбном нарушены требования ГОСТа.
В районный суд направили иски в отношении администрации. У мэрии города устранить нарушения и отремонтировать дороги.
Также нарушения выявили на участках по улицам Молодежной, Некрасова, Полевой, Базарной в Рыбном.
Представление находится на рассмотрении.