Половина российских компаний отказалась отдыхать на майские праздники

Среди них большинство составляют банки (73%) производственные компании (53%), представители сферы услуг (52%).

Половина российских компаний отказалась отдыхать на майские праздники. Об этом пишет ТАСС.

По данным Superjob, 48% опрошенных компаний будут работать с 4 по 7 мая. Среди них большинство составляют банки (73%) производственные компании (53%), представители сферы услуг (52%).

Персонал 26% компаний не будет работать. Еще 26% работодателей пока не приняли решение. Почти треть компаний, которые в полном составе уйдут на майские каникулы, составляет малый бизнес, а среди компаний со штатной численностью 100-1 000 человек будет работать 60%.

Опрос проводили 24-28 апреля 2021 года среди 1000 представителей кадровых служб и менеджеров по персоналу во всех регионах России.