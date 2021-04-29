Полиция обратилась к рязанцам перед майскими праздниками

В ведомстве отметили, что с наступлением майских праздников дети часто остаются предоставлены сами себе, что может привести к трагедии.

Полиция обратилась к рязанцам перед майскими праздниками. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В ведомстве отметили, что с наступлением майских праздников дети часто остаются предоставлены сами себе, что может привести к трагедии.

Так, подростки получают травмы в играх на железнодорожных переездах и в заброшенных зданиях. Возрастает число случаев выпадения детей из окон, а также число аварий при незаконном использовании мототранспорта.

В полиции призвали рязанцев уделять больше внимания детям в праздники и следить за их поведением.