От COVID-19 умерли еще трое рязанцев

Об этом в четверг, 29 апреля, сообщили в федеральном оперштабе.

За сутки в Рязанской области зарегистрировали еще 50 случаев коронавируса. Об этом в четверг, 29 апреля, сообщили в федеральном оперштабе.

Общее число заражений достигло 27 758. За сутки вылечились 52 пациента, всего 26 221. Умерли 3 человека, всего 446.

В России за сутки выявили 9 284 случая заражения, всего 4 796 557. За сутки выздоровели 8 442 пациента, всего 4 419 540. Скончались 364 человека, всего 109 731.