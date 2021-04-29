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На первый этап реконструкции Торгового городка выделили 82 миллиона рублей
Об этом рассказал министр культуры и туризма Рязанской области Виталий Попов во время публичного отчета в среду, 28 апреля.

На первый этап реконструкции Торгового городка, который стартует летом 2021 года, выделили 82 миллиона рублей. Об этом рассказал министр культуры и туризма Рязанской области Виталий Попов во время публичного отчета в среду, 28 апреля.

Эти средства пойдут на устройство коммуникаций: систем тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения, которые не были проложены при строительстве Торгового городка в 50-х годах XX века.

«В настоящий момент мы готовимся к тому, чтобы заложить коммуникации в Торговом городке. Проектно-сметная документация готова, она прошла экспертизу. Дальше будет конкурс, и после этого будут проведены работы по инфраструктуре», — отметил Виталий Попов.

Работы по прокладке инженерных сетей должны завершиться к октябрю 2021 года. На втором этапе, который начнется в 2022 году, планируется отреставрировать павильоны. Предполагается, что эти работы будут проведены силами инвесторов, поиск которых ведется уже сейчас.

«Параллельно у нас работают эксперты. У нас есть рабочая группа по этому проекту. По второму кварталу появятся первые инвесторы, это одно из условий работы экспертной команды. До конца года нам перечень инвесторов должен быть известен полностью», — заверил глава регионального минкульта.

Концепцию проекта обновления «рязанской ВДНХ» представят общественности в мае. Уже сейчас известно, что в ее основе будет развитие фермерства и продвижение местной продукции. Предполагается, что в Торговом городке появятся сувенирные лавки и локаворские рестораны, где будут готовить блюда из продуктов местного происхождения, а также социокультурные пространства для реализации творческих проектов.

Отметим, важное условие реконструкции — сохранение исторического облика павильонов. Обновленный Торговый городок должен открыться к сентябрю 2023 года.

Напомним, активно обсуждать вопрос возрождения Торгового городка начали в январе 2021 года. Губернатор Николай Любимов провел совещание, на котором высказался за превращение «рязанской ВДНХ» в центр культуры, туризма и фермерской торговли.