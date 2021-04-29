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На Доске Почета региона появятся имена 48 передовиков
В четверг, 29 апреля, состоялась торжественная церемония вручения свидетельств о занесении на Доску Почета Рязанской области имен лучших работников и организаций региона.

В четверг, 29 апреля, состоялась торжественная церемония вручения свидетельств о занесении на Доску Почета Рязанской области имен лучших работников и организаций региона.

В мероприятии приняли участие: губернатор Николай Любимов, первый зампред правительства Рязанской области Анна Рослякова, первый зампред председателя комитета по обороне Госдумы Андрей Красов, министр по делам территорий и информационной политике области Жанна Фомина, руководители других региональных министерств и ведомств, облдумы, администраций муниципальных образований, представители трудовых коллективов и общественных организаций.

Николай Любимов вручил свидетельства о занесении на Доску Почета Рязанской области 12 предприятиям, а также 48 работникам из разных муниципальных образований. В их числе врачи, работники учреждений образования, сферы культуры, предприятий АПК и промышленности, организаций социальной защиты населения, торговли и услуг и других отраслей.

Губернатор поздравил участников церемонии и отметил символичность открытия Доски Почета в преддверии праздника весны и труда.

«На ней размещены фотопортреты тех, кто стал настоящим мастером своего дела и заслужил большое уважение в обществе. Этими людьми гордится Рязанский регион, с них берет пример молодежь», — отметил Любимов.