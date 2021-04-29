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Игорь Маковский проверил электросетевые объекты в рамках подготовки к 800-летию Нижнего Новгорода
К праздничной дате на 38 центральных улицах исторической части областного центра энергетики заменят 308 опор линий электропередачи, отремонтируют фасады 173 трансформаторных подстанций и выполнят покраску 45 опор воздушных линий 110 кВ. Кроме того, сотрудники «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» в рамках муниципальных контрактов проведут переустройство 20 километров воздушных линий наружного освещения в кабельные, заменят 460 опор и установят дополнительно еще 62 опоры.

Генеральный директор «Россети Центр» — управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» в Нижнем Новгороде осмотрел ход работ по реконструкции воздушных линий с переносом их в кабельные, замену опор, обеспечение электросетевой инфраструктурой парка культуры и отдыха «Швейцария», а также переустройство сетей в Сормовском районе.

К праздничной дате на 38 центральных улицах исторической части областного центра энергетики заменят 308 опор линий электропередачи, отремонтируют фасады 173 трансформаторных подстанций и выполнят покраску 45 опор воздушных линий 110 кВ.

Кроме того, сотрудники «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» в рамках муниципальных контрактов проведут переустройство 20 километров воздушных линий наружного освещения в кабельные, заменят 460 опор и установят дополнительно еще 62 опоры.

Сейчас активно ведутся работы по реконструкции кабельных и воздушных линий в Нижегородском, Приокском и Сормовском районах города.

«К 800-летнему юбилею наша компания реализует целый комплекс мероприятий по повышению надежности функционирования электросетевого хозяйства Нижнего Новгорода. Вместе с тем мы уделяем особое внимание содействию работам по созданию современной городской среды: проводим модернизацию электросетевой инфраструктуры мест отдыха, реконструкцию линий электропередачи, осуществляем технологическое присоединение энергообъектов, питающих парки и скверы. Все эти меры позволят подчеркнуть городскую индивидуальность, будут способствовать изменению уровня безопасности и комфорта пребывания в столице Приволжья жителей и гостей города», — подчеркнул глава «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.