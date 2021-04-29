ГК «Автоимпорт» присоединилась к акции в честь всемирного Дня охраны труда

Группа компаний «Автоимпорт» присоединилась к празднованию, разместив лучшие работы на территории автосалона «Автомобили с пробегом» (Есенина, 1Б). Импровизированная фотовыставка вызвала благоприятный отклик от сотрудников и посетителей дилерского центра.

В Рязани прошел региональный конкурс «Охрана труда глазами детей», организованный министерством труда и социальной защиты населения Рязанской области. Главной целью конкурса организаторы назвали привлечение внимания работников к безопасности труда с помощью детского творчества.

Мероприятие прошло в рамках всемирного Дня охраны труда, который празднуется 28 апреля.

Группа компаний «Автоимпорт» присоединилась к празднованию, разместив лучшие работы на территории автосалона «Автомобили с пробегом» (Есенина, 1Б).

В организации сообщили, что импровизированная фотовыставка вызвала благоприятный отклик от сотрудников и посетителей дилерского центра.

«Очень важно напоминать сотрудникам о безопасности труда. Только соблюдая все меры защиты и аккуратность, есть возможность работать в удовольствие и возвращаться к своей семье целым и невредимым», — прокомментировали представители компании.