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Полиция назвала виновника ДТП с мотоциклом на улице Большой
Примерно в 18:41, в Рязани вблизи дома 90 по улице Большой водитель, управляя автомобилем ВАЗ 2115, по предварительной информации, выезжая с дворовой территории, не убедился в безопасности маневра, в следствие чего совершил столкновение с мотоциклом «КТМ РС»

Полиция назвала виновника ДТП с мотоциклом на улице Большой. Комментарий предоставила пресс-служба регионального УМВД.

По предварительной информации, водитель «пятнадцатой» выезжал из двора и не пропустил мотоцикл «КТМ РС». В ДТП пострадал мотоциклист. Пострадавшему оказали медпомощь.

Напомним, ДТП произошло в четверг, 29 апреля, на улице Большой. Последствия аварии попали на видео.