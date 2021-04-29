Полиция назвала виновника ДТП с мотоциклом на улице Большой

Примерно в 18:41, в Рязани вблизи дома 90 по улице Большой водитель, управляя автомобилем ВАЗ 2115, по предварительной информации, выезжая с дворовой территории, не убедился в безопасности маневра, в следствие чего совершил столкновение с мотоциклом «КТМ РС»