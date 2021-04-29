Депутаты предложили запретить рязанцам делать ремонт в домах по выходным

С предложением выступил Виктор Малюгин во время обсуждения регионального закона о тишине на заседании облдумы в четверг, 29 апреля.

Рязанские депутаты предложили запретить делать ремонт в домах по выходным. С таким предложением выступил Виктор Малюгин во время обсуждения регионального закона о тишине на заседании облдумы в четверг, 29 апреля.

В качестве примера он привел Москву, где запрет действует в воскресенье и праздничные дни. Председатель профильного комитета Татьяна Панфилова обещала рассмотреть предложение от Малюгина. Она отметила, что поправки по закону о тишине будут принимать до 20 мая.

Напомним, в четверг, 29 апреля, на заседании в первом чтении приняли региональный закон о тишине. Он запрещает проведение ремонтных и шумных работ в домах с 22 до 8 часов и с 13 до 15 часов.