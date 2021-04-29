А что в кино? «Девятаев», «Проклятие: Призраки дома Борли» и другие новинки

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Российский исторический фильм «Девятаев» режиссеров Сергея Трофимова и Тимура Бекмамбетова основан на истории советского летчика-истребителя Михаила Девятаева, попавшего в плен к немцам, и сумевшего устроить побег на угнанном вражеском бомбардировщике. Британский мистический фильм ужасов «Проклятие: Призраки дома Борли» также имеет под собой сюжет, основанный на реальных событиях — истории самого знаментого дома призраков Англии. Немало на этой неделе и мультипликационных премьер — мультфильмы «Академия магии», «Упс… Приплыли» и «Зверокрекеры».

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