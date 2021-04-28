За сутки от коронавируса скончались трое рязанцев

За сутки заболели 49 человек, всего с начала пандемии 27 708. За сутки выздоровели 44 человека, всего 26 169 человек.

За сутки от коронавируса скончались трое рязанцев, всего число смертей с начала пандемии достигло 446. Об этом в среду, 28 апреля, сообщил федеральный оперштаб.

За сутки заболели 49 человек, всего с начала пандемии 27 708. За сутки выздоровели 44 человека, всего 26 169 человек.

За сутки по стране зарегистрировали 7 848 случаев заражения, всего 4 787 273. Выздоровели 8 420 человек, всего с начала пандемии 4 411 098. Скончались 387 человек, с начала пандемии 109 367.