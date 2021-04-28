Видео: в Ялте в ДТП со скорой погиб водитель

Столкнулись скорая и автомобиль Audi. Водитель иномарки погиб, трое пострадали.

В Ялте в ДТП со машиной скорой помощи погиб водитель иномарки. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по республике Крым.

ДТП произошло в среду, 28 апреля, на южнобережном шоссе в районе остановки общественного транспорта «Горная здравница». Столкнулись скорая и автомобиль Audi. Водитель иномарки погиб, трое пострадали.

В МВД уточнили, что машины столкнулись лоб в лоб. Скорая ехала по встречке с включенными проблесковыми маяками.