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В среду в Рыбном отключат электричество
Причины отключения — опиловка деревьев, оперативные переключения на высоковольтной линии, замена опопры.

В среду, 28 апреля, в Рыбном отключат электричество. Об этом сообщает сайт ИД «Пресса» со ссылкой на рыбновский филиал «РОЭК».

С 09:00 до 12:00 из-за опиловки деревьев отключат электроэнергию на улице Медицинской, в домах с 10 по 36.

С 13:00 до 14:00 в связи с оперативными переключениями на высоковольтной линии электричество отключат на следующих улицах:

— улица Большая, дома №№ 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53;

— улица Ленинская;

— улица Октябрьская;

— улица Знаменская;

— улица Макаренко;

— улица Калинина;

— улица Заготовительная;

— улица Международная;

— улица Павлова;

— улица Мичурина;

— улица Путейская;

— улица Кооперативная;

— улица Индустриальная;

— улица 1-я Заводская;

— улица 2-я Заводская;

— Заводской тyпик,

— улица Транспортная;

— улица Есенина;

— улица Подгорная;

— улица Мира;

— улица Локомотивная;

— улица Революции;

— улица Комсомольская;

— улица Первомайская.

Также в четверг, 29 апреля, с 09:00 до 15:00 в связи с заменой опоры отключат электроэнергию по следующим адресам:

— улица Прогресса, дома с 14 по 21;

— улица 1-й Квартал;

— улица 2-я Железнодорожная;

— улица Комсомольская, дома №№ 1, 2.