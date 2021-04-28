В среду в Рыбном отключат электричество

В среду, 28 апреля, в Рыбном отключат электричество. Об этом
С 09:00 до 12:00 из-за опиловки деревьев отключат электроэнергию на улице Медицинской, в домах с 10 по 36.
С 13:00 до 14:00 в связи с оперативными переключениями на высоковольтной линии электричество отключат на следующих улицах:
— улица Большая, дома №№ 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53;
— улица Ленинская;
— улица Октябрьская;
— улица Знаменская;
— улица Макаренко;
— улица Калинина;
— улица Заготовительная;
— улица Международная;
— улица Павлова;
— улица Мичурина;
— улица Путейская;
— улица Кооперативная;
— улица Индустриальная;
— улица 1-я Заводская;
— улица 2-я Заводская;
— Заводской тyпик,
— улица Транспортная;
— улица Есенина;
— улица Подгорная;
— улица Мира;
— улица Локомотивная;
— улица Революции;
— улица Комсомольская;
— улица Первомайская.
Также в четверг, 29 апреля, с 09:00 до 15:00 в связи с заменой опоры отключат электроэнергию по следующим адресам:
— улица Прогресса, дома с 14 по 21;
— улица 1-й Квартал;
— улица 2-я Железнодорожная;
— улица Комсомольская, дома №№ 1, 2.