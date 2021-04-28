\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 28
Чтв, 29
10°
Птн, 30
14°
ЦБ USD 74.96 0.19 28/04
ЦБ EUR 90.47 0.02 28/04
Нал. USD 74.61 / 75.30 13:10
Нал. EUR 90.15 / 90.70 13:10
Новости
Публикации
Счет не оплачен, что дальше? Как не допустить отключения электроэнерги...
Наличие электроэнергии в квартире или в доме — повседне...
Вчера 12:11
1 544
Что входит в состав наследства? Прокуратура отвечает на вопросы рязанц...
Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими...
26 апреля 11:59
2 575
Длинные майские праздники. Где планируют отдохнуть рязанцы и как получ...
В пятницу, 23 апреля, Владимир Путин объявил, что дни м...
25 апреля 17:10
4 238
Стратегический просчет. Рязань потратила из бюджета 63 миллиона на дор...
Дирекция благоустройства Рязани приобрела дорожные маши...
23 апреля 17:51
10
10 138
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Рязанской области почтовые отделения поменяют график работы в майские праздники
«Почта России» сообщила о графике работы отделений в праздничные дни.

В пятницу, 30 апреля, и в субботу, 8 мая, почтовые отделения всех классов закроются на час раньше.

1 и 9 мая станут выходными днями для всех почтовых отделений Рязанской области.

2 мая почтовые отделения будут работать по обычному графику.

3 мая отделения «Почты России» будут принимать клиентов в соответствии с графиком субботы, а 10 мая — по режиму работы воскресенья.

С 4 по 7 мая отделения будут работать в обычном режиме.

Для своевременной доставки пенсий и пособий, почтовых отправлений и периодических изданий для некоторых сельских почтовых отделений может быть установлен другой режим работы. Пенсии и пособия в праздничные дни будут доставляться по расписанию, согласованному с рязанским региональным отделением Пенсионного фонда России.

Уточнить график работы почтовых отделений можно в мобильном приложении и на сайте компании.