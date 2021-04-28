В Рязанской области почтовые отделения поменяют график работы в майские праздники

«Почта России» сообщила о графике работы отделений в праздничные дни.

В пятницу, 30 апреля, и в субботу, 8 мая, почтовые отделения всех классов закроются на час раньше.

1 и 9 мая станут выходными днями для всех почтовых отделений Рязанской области.

2 мая почтовые отделения будут работать по обычному графику.

3 мая отделения «Почты России» будут принимать клиентов в соответствии с графиком субботы, а 10 мая — по режиму работы воскресенья.

С 4 по 7 мая отделения будут работать в обычном режиме.

Для своевременной доставки пенсий и пособий, почтовых отправлений и периодических изданий для некоторых сельских почтовых отделений может быть установлен другой режим работы. Пенсии и пособия в праздничные дни будут доставляться по расписанию, согласованному с рязанским региональным отделением Пенсионного фонда России.