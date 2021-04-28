В Рязанской епархии призвали не верить надписи «освященный продукт»

Надписи на куличах — рекламный ход предприятий. В епархии предложили приносить пасхальную продукцию в субботу в храм, чтобы там священнослужитель ее благословил

В Рязанской епархии заявили о том, что коммерческие предприятия обманывают покупателей надписями «освященный продукт».

«Обращаем внимание жителей Рязани на то, что благословение куличей, творожной массы и другой продукции на предприятиях и в магазинах по благословению Митрополита Рязанского и Михайловского Марка совершается не ранее Великой Субботы — дня, предшествующего Пасхе», — говорится в сообщении.

Надписи на куличах — рекламный ход предприятий. В епархии предложили приносить пасхальную продукцию в субботу в храм, чтобы там священнослужитель ее благословил.