В компании «Еламед» подвели итоги «Недели здоровья»

Мероприятие проходило в компании с 5 по 9 апреля 2021 года.

В компании «Еламед» подвели итоги «Недели здоровья», прошедшей с 5 по 9 апреля.

На протяжении нескольких лет «Еламед» активно внедряет программы поддержки здоровья персонала, делая это неотъемлемой частью своей корпоративной культуры.

Разнообразная программа мероприятий, нацеленных на формирование осознанного отношения работников к собственному здоровью, была направлена как на самих сотрудников компании, так и на их детей.

Самой востребованной стала акция «Я забочусь о своем здоровье», в рамках которой был организован бесплатный прием врачей. Также желающие могли сдать лабораторные анализы. Всего в акции поучаствовали более 150 сотрудников.

Двое сотрудников компании доказали свое спортивное мастерство на городских соревнованиях. Инженер по стандартизации и метрологии Артем Сайтаков и администратор баз данных Никита Кистрин заняли призовые места в открытом чемпионате города Рязани по тяжелой атлетике, который состоялся 17 апреля в спорткомплексе «Дельфин».