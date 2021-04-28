В Telegram появится новая функция

Дуров отметил, что в мессенджере появятся совместное использование экрана, шифрование, шумоподавление, поддержка персональных компьютеров и планшетов. Функция будет работать с пользовательским интерфейсом уровня Telegram, скоростью и шифрованием.

В мае Telegram добавит видео в голосовые чаты. Об этом в своем канале сообщил основатель мессенджера Павел Дуров.

Он отметил, что новая функция позволит организовывать в мессенджере групповые видеозвонки.

Дуров отметил, что в мессенджере появятся совместное использование экрана, шифрование, шумоподавление, поддержка персональных компьютеров и планшетов. Функция будет работать с пользовательским интерфейсом уровня Telegram, скоростью и шифрованием.

По словам Дурова, доступ к чатам можно будет получить с мобильного и с персонального компьютера из веб-браузера.