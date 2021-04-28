Стало известно, как рязанцы могут сдать бесплатно тест на антитела

Бесплатный тест доступен только по направлению врача, когда существует конкурентный диагноз (ОРВ или ОРЗ). Подробности о тесте сообщил глава рязанского минздрава Андрей Прилуцкий.

Стало известно, как рязанцы могут сдать бесплатно тест на наличие антител к коронавирусу. Об этом сообщил глава рязанского минздрава Андрей Прилуцкий во время публичного отчета в среду, 28 апреля.

По его словам, бесплатный тест доступен только по направлению врача, когда существует конкурентный диагноз (ОРВ или ОРЗ).

«Пока это единственный способ. В остальных случаях — платно, так как средства в фонде ОМС на эти цели не предусмотрены. Даже госпитализированным пациентам не предусмотрена сдача теста на антитела», — отметил Прилуцкий.