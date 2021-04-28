Стало известно, как рязанцы могут сдать бесплатно тест на антитела
Бесплатный тест доступен только по направлению врача, когда существует конкурентный диагноз (ОРВ или ОРЗ). Подробности о тесте сообщил глава рязанского минздрава Андрей Прилуцкий.
Стало известно, как рязанцы могут сдать бесплатно тест на наличие антител к коронавирусу. Об этом сообщил глава рязанского минздрава Андрей Прилуцкий во время публичного отчета в среду, 28 апреля.
По его словам, бесплатный тест доступен только по направлению врача, когда существует конкурентный диагноз (ОРВ или ОРЗ).
«Пока это единственный способ. В остальных случаях — платно, так как средства в фонде ОМС на эти цели не предусмотрены. Даже госпитализированным пациентам не предусмотрена сдача теста на антитела», — отметил Прилуцкий.