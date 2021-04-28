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СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ внесет в Госдуму закон о зоополиции
Депутаты Госдумы от фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ» готовят законопроект, предусматривающий создание зоополиции.

В Рязанской области более 60% семей имеют домашних питомцев. К сожалению, не всем посчастливилось обрести дом и ощутить заботу хозяина, что приводит к негативным последствиям. Наибольшую опасность представляют стаи бродячих собак, которые регулярно совершают нападения на прохожих.

В некоторых государствах уже решили эту проблему, убрав с улиц всех бездомных животных. Так, в Европе существует экополиция. Сотрудники этого подразделения отправляют бродячих кошек и собак в приюты, которые полностью финансируются за счет бюджета. Подобная практика давно стала отличительной чертой цивилизованных стран. В России ситуация иная: работают 412 приютов и 219 пунктов, которые расположены в 69 регионах. При этом большинство из них существуют только за счет спонсорской поддержки.

«Такие организации всегда нуждаются в финансовых ресурсах. Животным надо покупать корм и медикаменты. Сотрудникам необходимо платить зарплату, — говорит член Центрального Совета партии „СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ“ Александр Бычков. — В свое время я решил, что не могу оставаться равнодушным. По мере сил и возможностей мы стараемся помогать».

Александр Бычков, который уже на протяжении многих лет оказывает поддержку приютам в разных регионах страны, в том числе в Рязанской области, говорит, что регулярную помощь получают сразу несколько подобных организаций. Во многих субъектах России у «СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ — ЗА ПРАВДУ» также есть подшефные приюты. Партийные активисты убирают вольеры, привозят сухие корма, выгуливают собак и отправляют пожертвования.

Кроме того, справороссы неоднократно вносили в Нижнюю палату инициативы, которые направлены на защиту четвероногих. Благодаря эсерам Россия стала второй страной после Германии, в которой основной закон защищает животных. Сейчас депутаты Госдумы от фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ» готовят законопроект, предусматривающий создание зоополиции. По словам лидера партии Сергея Миронова, сегодня есть все основания для подготовки данной инициативы. Специальные подразделения будут защищать «братьев наших меньших» и бороться с живодерами.